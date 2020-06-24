Власти Испании настаивают на общих критериях внутри ЕС при открытии внешних границ

Европа 24 июня 2020 13:24 (UTC+04:00)
Власти Испании настаивают на общих критериях внутри ЕС при открытии внешних границ

Правительство Испании настаивает на выработке общих критериев внутри Евросоюза при открытии внешних границ сообщества для граждан третьих стран. Об этом заявила в среду глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая в интервью телекомпании TVE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник электронная версия газеты The New York Times сообщила, что Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию для жителей России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением нового коронавируса. Министра попросили прокомментировать данную информацию. "Мы хотим установить ряд критериев в отношении третьих стран, чтобы поэтапно открывать европейское пространство для третьих стран", - отметила Гонсалес Лая.

"Мы будем делать это на основании эпидемиологических критериев", - уточнила она. "Есть места, например, в Латинской Америке, в США, где эпидемия все еще не достигла своего пика, поэтому мы хотим быть крайне осторожными при прибытии граждан этих стран в Европу", - сказала глава МИД Испании, не назвав при этом Россию.

Журналисты газеты The New York Times ознакомились с проектами документов, которые находятся на рассмотрении в Брюсселе перед частичным открытием внешних границ ЕС с 1 июля. По сведениям издания, в настоящее время в ходе этих дискуссий обсуждают "два потенциальных списка" стран, из которых будет разрешен въезд в Евросоюз. Россия, США и Бразилия не входят в их число. В оба перечня, к примеру, включены Китай, Вьетнам и Уганда.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,2 млн человек, свыше 475 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 606 881 случай заражения, выздоровели 368 822 человека, умерли 8 513. Как заявил во вторник президент Владимир Путин, России удалось заставить коронавирус отступить и при этом спасти десятки тысяч жизней.

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