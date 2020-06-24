В Болгарии обрушился строящийся тоннель

Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трое пострадавших извлечены из-под завала и с различными травмами госпитализированы, погибших нет", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Кирил Ананиев.

Компания, осуществляющая строительство тоннеля, проинформировала, что инцидент произошел около 10:30, когда во время работ произошло обрушение горных пород.

В соответствии с проектной документацией, тоннель "Железница", стоимость которого составляет около 185 млн левов (около 93 млн евро), должен стать самым длинным автомобильным тоннелем в Болгарии, его протяженность составит 2,2 километра, из которых 850 метров уже пробиты. Завершение строительства тоннеля запланировано на 2021 год.