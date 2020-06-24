В 20 районах Сербии объявили режим ЧС из-за наводнения

Режим ЧС объявлен в 20 муниципалитетах Сербии из-за наводнения, два человека пропали без вести. Как сообщил в среду начальник Сектора по чрезвычайным ситуациям при МВД Предраг Марич, ситуация стабилизируется, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Марича, режим ЧС провозглашен в 20 муниципалитетах. "Во всех кризисных точках ситуация понемногу улучшается, сегодня начнется оценка ущерба. Эвакуировано 275 человек, продолжаются поиски пропавшей без вести брачной пары из Студеницы, около 500 объектов подтоплено", - заявил Марич в эфире Pink.

По словам начальника сектора по ЧС, водой повреждено много автодорог, по ряду направлений сообщение прекращено. Военные рассматривают возможность возведения понтонных мостов там, где переправы смыло водой. "Согласно прогнозам Гидрометцентра, погода стабилизируется, жизнь вскоре начнет возвращаться к нормальному состоянию", - сообщил Марич.

Ранее более 50 сербских военнослужащих приняли участие в оказании помощи населению при ликвидации последствий разливов местных рек, вызванных сильными дождями. По данным Минобороны Сербии, военные прибыли, в частности, на место разлива реки Ибар недалеко от города Кралево для строительства укрепительного вала, необходимого для защиты близлежащих домохозяйств от подтопления.

Наиболее сложная ситуация в связи с наводнениями сложилась на западе республики в общинах Осечина, Крупань, Лозница, Любовия, Мали-Зворник, Ариле, Косьерич, Лучани, Иваница, Кралево, Лиг, Мионица, Коцелева и Владимирци.