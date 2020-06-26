В результате нападения в центре Глазго могли погибнуть трое человек

Трое человек могли погибнуть в результате нападения с применением холодного оружия в Глазго. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трое человек могли погибнуть, получив ножевые ранения на территории гостиницы в центре Глазго", - говорится в сообщении, размещенном на странице Би-би-си в Twitter.

Как заявил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон, нападавший был застрелен полицией, а один из полицейских получил ранение.

"Мы продолжаем разбираться с инцидентом на улице Уэст-Джордж-стрит в Глазго и хотели бы попросить всех избегать этого места, - заявил замглавы полиции Шотландии Стив Джонсон, слова которого приводятся на странице полицейского управления Большого Глазго в Twitter. - Я хотел бы заверить общественность в том, что в настоящий момент ситуация находится под контролем и угрозы для общественности нет. На месте событий находятся вооруженные сотрудники полиции и мужчина, подозреваемый в совершении нападения, был застрелен полицией".

Источники телеканала Sky News также сообщали о нескольких погибших и получившем ранения сотруднике полиции.

"Поступают пока не подтвержденные сообщения о нескольких пострадавших в результате нападения с применением холодного оружия", - заявил в прямом эфире корреспондент Sky News. Свидетельница произошедшего сообщила о по меньшей мере троих пострадавших с резаными ранами, которым оказывалась медицинская помощь рядом с одной из гостиниц в центре города.

На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи, работают сотрудники полиции в костюмах химзащиты.