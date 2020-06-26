В Италии за сутки от коронавируса умерли 30 человек
В Италии за сутки от коронавируса умерли 30 человек, что увеличивает общее число жертв до 34 708, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Днем раньше скончались 34 пациента. Самой большой показатель зафиксировали в конце марта, когда погибли 969 человек.
В Италии с начала эпидемии заразились 187 тысяч, выздоровели почти 240 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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