Меркель призвала Европу задуматься над своей ролью в мире без лидерства США

Страны Европы должны серьезно задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться, как раньше, исполнять роль мирового лидера. Такое мнение германский канцлер Ангела Меркель высказала в опубликованном в пятницу интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим", - заметила канцлер.

Ее слова стали ответом на заявления президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о своем решении сократить контингент в Германии с 35 до 25 тыс. человек, поскольку Берлин недостаточно тратит на оборону в рамках НАТО. По информации европейских и американских СМИ, это решение было принято без каких-либо консультаций с ФРГ или другими странами альянса. Позже госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил, что вывод войск из Германии станет частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру - в Африке, Азии и Европе.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также интересы США. Мы в Германии знаем, что мы должны тратить больше на оборону, мы достигли значительного увеличения [расходов] за последние годы и мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала", - сказала Меркель.

Она при этом выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США. "Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя [расходов], чем во время холодной войны", - заявила она.