Спикер парламента Сербии Майа Гойкович заразилась коронавирусом

Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Майа Гойкович заразилась коронавирусом. Об этом сообщило в субботу агентство "Танюг", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У Гойкович воспаление легких, ее отправили в больницу для пациентов с коронавирусом, где она принимает терапию. Как сообщили агентству в кабинете спикера, 57-летний политик чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что министр обороны республики Александар Вулин также заразился коронавирусом. Министр чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов, он находится на самоизоляции. Ранее Вулин планировал присутствовать на параде Победы в Москве. Однако в итоге его не оказалось в составе сербской делегации на Красной площади.

Всего, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в Сербии составляет 13 792; количество летальных исходов в результате заболеваний, вызванных инфекцией, достигло 267.