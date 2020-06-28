Выборы президента пройдут в Польше в условиях усиленных санитарных мер из-за коронавируса

Очередные выборы главы государства пройдут в воскресенье в Польше. Ровно в 07:00 по местному времени в республике откроются более 27 тысяч участков. Голосование завершится в 21:00, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Граждане страны могут выбирать из 11 зарегистрированных кандидатов. Однако, судя по социологическим опросам, только двое из них смогут получить в процентах двузначный результат. Если никто из претендентов на высший государственный пост не наберет свыше 50% голосов, через две недели - 12 июля - состоится второй тур, в который выйдут два кандидата, заручившиеся наибольшей поддержкой сограждан.

В условиях распространения коронавируса нового типа польские власти в середине марта ввели режим эпидемии, который сохраняется до сих пор несмотря на то, что большинство действовавших ранее ограничений уже снято: работают торговые центры, рестораны, сфера услуг и объекты культуры. Число подтвержденных случаев коронавируса в республике к настоящему времени достигло 33 714, при этом 1 435 заразившихся умерли, более 19 тыс. человек выздоровели. Несмотря на эпидемию, как ожидается, явка на выборах будет высокой - на уровне 60%.