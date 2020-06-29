Премьер-министр Франции одержал победу на выборах мэра Гавра

Европа 29 июня 2020 05:08 (UTC+04:00)
Премьер-министр Франции одержал победу на выборах мэра Гавра

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп с большим отрывом выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр на севере Франции. Об этом свидетельствуют данные на сайте городской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно инфографике, Филипп набрал 58,83% голосов. Его единственный соперник во втором туре, представитель Французской коммунистической партии (ФКП) Жан-Поль Лекок набрал 41,17%. До 1995 года Гавр около 30 лет находился под управлением коммунистов. После же он перешел под контроль правоцентристов.

"У нас отличные результаты и я благодарен нашим гражданам, которые приняли участие в сегодняшнем голосовании. <...> Это акт доверия и исключительной ответственности, - заявил он на пресс-конференции. - Результаты выборов в нашей коммуне сегодня вечером будут много комментировать, у комментаторов, возможно, будет много работы. Я желаю им удачи".

Глава правительства пока не стал публично высказываться насчет предстоящих планов. Однако ранее он допустил, что может покинуть премьерское кресло в случае избрания мэром, но оставляет это решение на усмотрение президента Франции Эмманюэля Макрона. В то же время Филипп дал понять, что готов продолжать управлять правительством, предоставив реализацию предвыборных обещаний в Гавре своей команде.

Макрон уже поздравил премьер-министра с победой на выборах. Ожидается, что они проведут встречу в понедельник. Макрон выразил озабоченность достаточно низкой активностью избирателей в целом по стране. К 17:00 (18:00 мск), по данным МВД, явка достигла 34,6%. Точные данные за весь день будут опубликованы позже.

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