Избирком Польши надеется представить окончательные итоги первого тура выборов 30 июня
Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши может представить окончательные официальные итоги первого тура президентских выборов 30 июня. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье глава избиркома Сильвестр Марчиняк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как напомнил председатель ГИК, в соответствии с законом бюллетени должны поступить со всех участков в течение 48 часов, а за границей, откуда документы по выборам обычно идут дольше всего, было организовано 169 таких комиссий. "То есть нужно ждать до вторника, до 21:00. Но надеюсь, что таких событий не будет", - сказал он, выразив надежду, что "это (оглашение окончательных официальных итогов - прим. ТАСС) будет вторник, максимально среда, самое позднее - утром", - отметил Марчиняк.
Согласно данным экзитполов, распространенных Польским телевидением сразу же после закрытия избирательных участков, действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8% голосов избирателей, а его основной соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - 30,4%. Таким образом, ни один из кандидатов не набирает необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов, и они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.