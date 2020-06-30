Британский регулятор разрешил возобновить испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Британское агентство по контролю за оборотом лекарств и медицинской продукции (MHRA) разрешило возобновить клинические испытания антималярийного препарата гидроксихлорохина против коронавируса нового типа и болезни, которую он вызывает. Об этом пишет агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гидроксихлорохин создали в середине XX века как лекарство против некоторых типов малярии. Позже его стали использовать для лечения ревматоидных артритов, волчанки и некоторых других болезней. Всемирная организация здравоохранения включила этот препарат в Примерный перечень основных лекарственных средств – список важнейших препаратов, который организация пополняет каждые два года.

Ранее этот препарат уже исследовали на ограниченных группах больных COVID-19. Китайские исследователи пришли к выводу, что он эффективен против коронавирусной инфекции, но назначать его нужно только после того, как закончатся клинические испытания. Выводы других исследователей говорили либо об отсутствии преимуществ у этого препарата, либо вовсе о том, что гидроксихлорохин помогает хуже, чем стандартное лечение.

В мае в Великобритании начались клинические испытания COPCOV, в которых должны были участвовать медицинские работники почти со всего мира, тесно контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Однако вскоре один из самых авторитетных научных журналов мира, The Lancet, опубликовал исследование пользы гидроксихлорохина на данных более 96 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Согласно выводам его авторов, это лекарство само по себе, либо в комбинации с антибиотиком макролидом увеличивало риск нарушений сердечного ритма. При этом серьезных преимуществ в борьбе против COVID-19 по сравнению с другими препаратами и лекарством-"пустышкой" ученые не обнаружили.

В связи с этим ВОЗ решила приостановить испытания гидроксихлорохина. Аналогичное решение приняло и MHRA относительно исследования COPCOV – тем более, что в начале июня о бесполезности гидроксихлорохина против COVID-19 отчитались и британские ученые, которые проводили масштабное исследование RECOVERY, в котором участвовало около 11 тыс. пациентов.

Однако вскоре статью из Lancet раскритиковали другие исследователи. У ученых возникли вопросы к качеству данных, на которых было основано это исследование. 28 мая более 180 ученых написали открытое письмо авторам статьи и редакции Lancet с вопросами относительно статистического анализа, который лег в основу этой статьи, а также полной информации о данных, на которой основывалось исследование.

После долгих обсуждений члены комитета ВОЗ, который контролировал испытания Solidarity, рекомендовал не менять протокол испытаний. Поэтому, по словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, испытания решили возобновить. Это произошло в начале июня.

Теперь к такому же выводу пришло и британское MHRA: оно разрешило возобновить испытания COPCOV. Ученые, которые их проводят, планировали задействовать более 40 тыс. медицинских работников из Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Они будут изучать, полезен ли антималярийный препарат гидроксихлорохин и похожий на него хлорохин для профилактики коронавирусной инфекции.

Исследование должно соответствовать всем критериям надежности научных испытаний: оно двойное слепое, рандомизированное и плацебо-контролируемое. Это означает, что участникам будут давать как испытуемый препарат, так и безвредную таблетку-плацебо. Причем о том, какой именно препарат полагается тому или иному пациенту, не будут знать ни участники исследования, ни ученые. Таким образом исключается большинство факторов, которые могут повлиять на объективность клинического испытания.