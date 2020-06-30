ЕС принял список для открытия границ с 1 июля

Евросоюз начнет с 1 июля процесс открытия границ с 14 странами, Россия и США в этот список не вошли. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Совета ЕС. В документе отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности", - говорится в заявлении.