ЕС принял список для открытия границ с 1 июля
Евросоюз начнет с 1 июля процесс открытия границ с 14 странами, Россия и США в этот список не вошли. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Совета ЕС. В документе отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С 1 июля страны сообщества должна начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности", - говорится в заявлении.
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