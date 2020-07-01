Безработица в Германии в июне обновила рекорд 2015 года

Безработица в Германии в июне поднялась до 6,4% с майской отметки в 6,3%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что в июне безработица в стране выросла до 6,6%.

Показатель при этом обновил рекорд за пять лет — в июне уровень безработицы стал максимальным с августа 2015 года, тогда как показатель мая был рекордом с декабря того же года.

Число безработных в Германии в июне увеличилось на 69 тысяч по сравнению с маем и составило 2,943 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в июне вырос до 6,2% с майской отметки в 6,1%, а число безработных — до 2,853 миллиона с 2,813 миллиона человек.