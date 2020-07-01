В Бельгии открылись кинотеатры и бассейны

Власти Бельгии с 1 июля приступили к реализации четвертой фазы отмены карантинных мер, которые были введены в стране 14 марта в связи с пандемией нового коронавируса. Таким образом страна выполняет решение национального Совета безопасности, принятое 24 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В стране разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 200 человек в помещении и до 400 - на открытом воздухе. Кроме того, открываются кинотеатры, концертные залы, бассейны, спортивные учреждения и парки аттракционов. При этом проведение фестивалей, дискотек, работа ночных клубов по-прежнему запрещена.

В соответствии с принятым накануне вечером решением Совета ЕС, Бельгия откроет с 1 июля границы для 14 иностранных государств - Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Речь идет о возобновлении выдачи их гражданам стандартных краткосрочных туристических шенгенских виз, либо о предоставлении бизнес-виз. Китайцам поездки в Бельгию и ЕС разрешили "условно": они смогут начать ездить в Европу только после того, как правительство КНР согласится открыть собственные границы для европейцев. Международные аэропорты страны открылись еще в начале июня, все это время они обслуживали только внутриевропейские перелеты, загрузка аэропортов составляет порядка 12% от уровня до пандемии.

Процесс отмены карантина, который начался в Бельгии 4 мая, разделен на фазы и займет по меньшей мере четыре месяца. Так, с 4 мая были лишь слегка ослаблены ограничения на перемещения граждан, в частности разрешено совершать пробежки и заниматься спортом на улице по двое человек. С 11 мая были открыты все непродовольственные магазины, разрешены встречи членов семей, живущих отдельно друг от друга. Ношение масок, в том числе самодельных, является обязательным с 4 мая в общественных местах, где невозможно поддержание социальной дистанции в 1,5 метра, в частности в общественном транспорте, для всех лиц старше 12 лет.

Третья фаза ослабления карантина началась 8 июня - было разрешено открытие баров, ресторанов и кафе, сняты запреты на проведение частных вечеринок, однако количество гостей на них ограничивалось 10.

В Бельгии на сегодняшний день общее число умерших от последствий инфцирования коронавирусом приближается к 10 тыс., заразившихся - более 60 тыс. Население страны - 11,5 млн человек.