МАГАТЭ: повышение радиации над Европой может быть вызвано работой ядерного реактора

Повышение уровня радиации над Северной Европой может быть связано с работами на ядерном реакторе, географическое положение выброса радиоизотопов еще не определено. Об этом сообщило в четверг Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недавнее обнаружение небольшого повышения уровня радиоизотопов в Северной Европе, вероятно, связано с ядерным реактором, который работает или находится на техническом обслуживании, при котором могут произойти очень низкие выбросы радиоактивных веществ, - говорится в заявлении МАГАТЭ. - Географическое происхождение выброса еще не определено".

В МАГАТЭ повторно подчеркнули, что наблюдаемые концентрации радиоактивных частиц в воздухе очень низки и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды. Агентство также заявило, что сможет определить источник попадания радионуклидов в атмосферу только если получит такую информацию из страны, где произошел этот выброс. "МАГАТЭ исключило, что выброс был связан с неправильным обращением с радиоактивным источником. Маловероятно, что он был связан с заводом по переработке ядерного топлива, с отработавшим топливом или с использованием радиации в промышленности или медицине", - добавили в агентстве.

Согласно заявлению агентства, к четвергу в дополнение к 37 странам Европы информацию об отсутствии соответствующих событий добровольно предоставили 10 других государств, к которым МАГАТЭ не обращалось с просьбой предоставить такие данные. Среди них Алжир, Канада, Грузия, Япония, Кувейт, Марокко, Катар, Таджикистан, ОАЭ и США.

26 июня Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) сообщила, что ее международная система мониторинга зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной частью Европы превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. Концентрации этих изотопов не представляли вреда для здоровья человека, отметил исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо. По его словам, изотопы, вероятнее всего, происходят из гражданского источника.

29 июня МАГАТЭ заявило, что небольшое повышение уровня концентрации радиоактивных изотопов над Северной Европой не угрожает здоровью человека и окружающей среде. Более 40 стран сообщили агентству, что на их территории не было событий, которые могли бы привести к выбросу. Большинство из них также не наблюдали увеличения уровня радиации.