Премьер Франции подал в отставку

Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в пятницу в отставку. Об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики [Эммануэлю Макрону], которую он принял", - отмечается в сообщении.