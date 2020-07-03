Премьер Франции подал в отставку
Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в пятницу в отставку. Об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики [Эммануэлю Макрону], которую он принял", - отмечается в сообщении.
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