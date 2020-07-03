Премьер Греции объявил о выделении дополнительных €3,5 млрд на поддержку бизнеса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в пятницу в парламенте о выделении дополнительных €3,5 млрд на поддержку бизнеса и работников, пострадавших от пандемии. Выступление премьера транслировал парламентский телеканал Vouli, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Мицотакиса, государство продлит действие ряда налоговых льгот для предприятий, которые потеряли более 35% своего оборота в первой половине года. Государство также возьмет на себя оплату этими предприятиями взносов в систему социального обеспечения до октября и окажет поддержку ликвидностью пострадавшим предприятиям. "Пакет этих новых мер составит примерно €3,5 млрд", - сказал глава правительства.

Мицотакис отметил, что в этом году трудно сделать прогноз об уровне рецессии в стране. "Я могу опираться лишь на данные, которые есть на данный момент. Рецессия в первом квартале 2020 года в Греции была значительно ниже, чем в остальной части еврозоны", - сообщил премьер.

Тем не менее, он указал, что ситуация остается очень сложной. "Мы переживаем беспрецедентный экономический кризис, и никогда его не скрывали", - сказал Мицотакис, добавив, что удар, который нанесли экономике страны во втором и третьем кварталах ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, "будет драматическим".

Греция вышла из долгового кризиса в 2018 году и надеялась на мощный экономический рост в 2020 году. Однако введенные в стране жесткие ограничения, в результате которых почти на два месяца прекратила работу большая часть торговых предприятий, гостиниц, объектов быта и других организаций, привели к рецессии. По оценкам, ВВП страны может сократиться в этом году примерно на 8-10%, а оживление начнется в 2021 году.

В апреле греческое правительство заявило, что выделит в общей сложности на поддержку своей экономики до лета €24 млрд, что составит около 13% ВВП страны в 2019 году. По словам премьера, предотвращение быстрого роста безработицы является главным приоритетом правительства. По данным Статистической службы Греции, безработица в стране в мае достигла 14,4% экономически активного населения по сравнению с 7,4% в среднем по еврозоне.