Партия премьер-министра Хорватии довольна предварительными результатами выборов

Правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) довольна предварительными результатами состоявшихся в воскресенье выборов в парламент страны. Об этом сообщил заместитель председателя ХДС Томо Медвед, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Благодарим всех, кто пришел на выборы и посетил избирательные участки, - отметил Медвед. - Также благодарим всех, кто выбрал ХДС в качестве опции, которая проявила и доказала себя в управлении государством, и которая готова к принятию дальнейших решений. Мы довольны [результатами выборов], но ожидаем окончательных результатов голосования".

По данным экзитполов, ХДС лидирует на выборах с 61 местом в парламенте, на 17 мандатов опережая оппозиционную коалицию "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией лидера Давора Бернардича. На третьей позиции находится партия "Движение за Отечество" эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро.