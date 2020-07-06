Франция не будет полностью отказываться от участия Huawei в создании сети 5G

Полного запрета на использование технологий китайской компании Huawei при создании систем мобильной связи пятого поколения (5G) на территории Франции не будет. Об этом заявил в воскресенье газете Les Echos глава Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) страны Гийом Пупар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент мы получили запросы на разрешение для крупных городов, которые находятся в приоритете операторов. Но я могу сказать, что полного запрета не будет", - заявил Пупар, отвечая на соответствующий вопрос издания. "Операторам, которые в настоящий момент не используют Huawei, мы советуем не участвовать в этом. Тем же, кто уже ее использует, мы направляем соответствующие разрешения, предусматривающие сроки от трех до восьми лет", - отметил глава французского агентства.

Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, правительство Великобритании через полгода начнет отказываться от участия Huawei в развертывании сетей 5G в королевстве. По информации издания, британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) изменил оценку риска использования технологии Huawei.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил руководство Великобритании об угрозе сотрудничества королевства с Huawei для безопасности страны. Американская сторона также предупреждала, что использование оборудования Huawei в британской инфраструктуре связи нового поколения может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes). Несмотря на это, в январе текущего года правительство Бориса Джонсона решило привлечь Huawei к развитию британских сетей связи, но с рядом ограничений.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.