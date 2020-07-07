Промпроизводство в Германии в мае выросло на 7,8%

Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае 2020 года вырос на 7,8% по сравнению с апрелем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 10%.

Промышленное производство в Германии, исключая энергетический и строительный сектор, в мае выросло на 10,3% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 27,6%, а потребительских товаров — на 1,4%.