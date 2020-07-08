В Польше произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в среду на территории Польши. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг стихии залегал на глубине 2 км. Эпицентр находился в 63 км к юго-востоку от города Зелёна-Гура, где проживают около 119 тыс. человек, и в 201 км к северо-востоку от столицы Чехии Праги с населением около 1,1 млн человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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