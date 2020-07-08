ЕК утвердила планы Германии выделить 500 млрд евро для помощи компаниям из-за COVID-19

Европа 8 июля 2020 15:38 (UTC+04:00)
ЕК утвердила планы Германии выделить 500 млрд евро для помощи компаниям из-за COVID-19

Европейская комиссия утвердила в среду планы Германии по созданию фонда размером в 500 миллиардов евро для оказания помощи компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

"Этот режим был согласован в соответствии с временными рамками государственной поддержки", — говорится в документе.

Ожидается, что, благодаря этому фонду, частные компании получат временный доступ к государственным кредитам и инвестициям.

"В эти сложные времена мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС по поиску практических решений, позволяющих облегчить доступ к финансированию компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса, при соблюдении правил ЕС", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента ЕК Маргрет Вестагер, ответственной за политику в области конкуренции.

Она подчеркнула, что помощь компаниям будет обусловлена необходимыми мерами, которые обеспечат соблюдение правил конкуренции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.

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