Владения принца Чарльза превратили в мусорную свалку

Группа путешественников превратила британский Паундбери — экспериментальный город в одном из предместий Дорчестера, относящийся к владениям принца Чарльза, — в мусорную свалку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Daily Mail.

Утром местные жители заметили два десятка фургонов, машин и несколько лошадей в окрестностях города. Затем появился большой самосвал, который, по словам очевидцев, бесцеремонно выгрузил обломанные ветви и стволы деревьев на землю.

Жителям пришлось обратиться в полицию, чтобы те прогнали нарушителей. Как рассказала хозяйка дома, находящегося неподалеку от места происшествия, туристы постоянно оставляют после себя много мусора и наносят ущерб природе. Еще одна жительница отметила, что если бы они не вели себя подобным образом, то вполне могли бы остаться.

Принц Чарльз занимается проектом Паундбери почти 20 лет. На данный момент здесь живет около двух тысяч человек, открыто 180 предприятий. Когда строительство будет завершено, население будет насчитывать свыше шести тысяч.