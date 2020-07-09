Премьер Эстонии объявил об ослаблении ограничений на публичные мероприятия с 15 июля

Новые ослабления ограничений на проведение публичных мероприятий в связи с распространением коронавируса вводятся в Эстонии с 15 июля. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Юри Ратас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшнем заседании кабинета правительства мы пришли к выводу, что число заразившихся коронавирусом в последние дни вновь несколько возросло, но общая картина остается неизменной, - написал он в своем Facebook. - Поэтому мы сочли возможным ослабить ограничения на организацию общественных собраний, общественных мероприятий и спортивных соревнований со следующей недели".

По словам премьера, с 15 июля разрешено проводить собрания, мероприятия и конкурсы в помещениях при участии до 1 500 и на открытом воздухе до 2 тыс. человек, если используется до 50% вместимости помещения и соблюдается правило рассредоточения посетителей.

"В то же время важно и то, чтобы люди сами не теряли бдительности, а следовали рекомендациям, предотвращающим распространение коронавируса, - добавил премьер. - К ним, например, по-прежнему относятся использование дезинфицирующих средств, а также необходимость, заболев, остаться дома и обратиться к врачу".

За минувшие сутки в Эстонии было выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в республике достигло 2 011, 69 пациентов умерли. Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая.