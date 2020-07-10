ЕС сократит семилетний план бюджета на €25 млрд из-за разногласий внутри сообщества

Глава Европейского совета предложил сократить семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы на более чем €25 млрд - до €1,074 трлн (на все 7 лет) из-за разногласий между странами сообщества. Соответствующее заявление глава Европейского совета Шарль Мишель сделал в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе. Это предложение будет рассмотрено на саммите ЕС 17-18 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"19 июня (на прошлом саммите ЕС) лидеры сообщества провели первую дискуссию по бюджетным предложениям [Еврокомиссии, в объеме около €1,1 трлн на 7 лет] и продемонстрировали противодействие отдельным позициям. Я провел интенсивные переговоры и на их основании вношу свое предложение по семилетнему бюджетному плану ЕС. Его объем составит €1,074 млрд на 2021-2027 годы", - заявил он.