Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

Соединенные Штаты в данный момент разрабатывают самый крупный ледокол в мире, при этом в их распоряжении есть всего один обычный ледокол. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, рассказал в пятницу президент США Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

"Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России - 40. У нас будет два, но хотели бы еще 10", - отметил президент.

Он рассказал, что США сейчас обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене. "Гораздо дешевле, чем это было. Это вас удивит", - заключил глава государства.

В начале июня Трамп поручил разработать программу по развертыванию полярного флота из ледоколов к октябрю 2028 года.

В июне 2018 года глава государства на церемонии смены командующего Береговой охраной, которая является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол. Руководство Береговой охраной вынашивало планы по оснащению флота новыми ледоколами в течение последних 20 лет.