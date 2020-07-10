Число жертв коронавируса во Франции превысило 30 тыс.
Более 30 тыс. человек умерли во Франции с начала пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу коммюнике Министерства здравоохранения республики.
"30 004 человека умерли во Франции с начала пандемии", - отметили в ведомстве. Там добавили, что из них 19 528 человек умерли в больницах.
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