Власти Калифорнии из-за пандемии намерены освободить около 10 тыс. заключенных

Европа 11 июля 2020 01:39 (UTC+04:00)
Власти Калифорнии из-за пандемии намерены освободить около 10 тыс. заключенных

Власти штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тыс. заключенных в свете пандемии нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Как оно отмечает, на этой неделе управление штата, курирующее работу исправительных учреждений, заявило о планах освободить часть заключенных прежде положенного срока. Некоторые из них могут выйти на свободу на шесть месяцев раньше. Данная мера не касается тех, кого осудили за тяжелые преступления, в том числе сексуального характера, а также заключенных, уличенных в нарушениях в период с 1 марта по 5 июля.

Согласно подсчетам агентства, данным критериям соответствуют около 108 тыс. человек, которые отбывают заключение в тюрьмах штатах. Как отмечает AP, досрочно освободить планируется около 10 тыс. из них.

Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, сообщил в пятницу, что в США за сутки число случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось на рекордные 63,2 тысячи. По его информации, за минувшие сутки в стране зафиксировано 990 летальных исходов.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, наблюдается быстрое распространение коронавируса. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений. В США выявили более 3,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 133,7 тыс. человек.

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