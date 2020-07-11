Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде (ФОТО)

Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ. Об этом, как передает Trend, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Акция протеста началась около 19:00 по местному времени (21:00 GMT+4), к 21:00 (23:00 GMT+4) обстановка резко обострилась после ранения одного из участников акции. Демонстранты напали на полицейские кордоны, проникли в холл парламента. Кроме того, они подожгли несколько полицейских автомобилей. В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля из-за намерения властей Сербии ввести комендантский час на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в сербской столице. По данным полиции, за два дня в столкновениях полиции и демонстрантов пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.