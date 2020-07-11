Еврокомиссар указал на угрозу рецессии, вызванной пандемией

Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой газете Die Welt, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рецессия становится глубже, чем ожидалось, и различия в экономическом развитии стран еврозоны становятся более существенными, чем предполагалось еще весной", - сказал еврокомиссар. "Сейчас подтверждается то, о чем мы всегда предупреждали: рецессия, вызванная пандемией, грозит разорвать еврозону на части", - сказал он.

По словам Джентилони, беспокойство доставляет также динамика новых случаев коронавируса в США. "США являются нашим главным торговым партнером, и уже по этой причине такое развитие событий вызывает тревогу", - отметил он.

Евросоюз столкнулся с проблемами в процессе согласования заявленного фонда восстановления экономики ЕС после пандемии объемом €750 млрд, а также многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы в €1,85 трлн. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространила заявление, в котором призвала страны сообщества "сделать все возможное, чтобы достичь соглашения по бюджету на саммите ЕС" 17-18 июля.

Джентилони выразил надежду, что при председательстве Германии в Совете ЕС, которое началось 1 июля, эту проблему удастся решить. "Время не ждет, - сказал он. - Европе нужен этот план, причем быстро".

Согласно прогнозу, спад суммарного ВВП государств зоны евро в 2020 году из-за пандемии достигнет 8,7%. Это на один процентный пункт больше, чем предполагалось весной. Еврокомиссия рассчитывает, что в 2021 году экономика зоны евро восстановится на 6,1%, чего будет недостаточно, чтобы достичь докризисных показателей.