В Польше пройдет второй тур президентских выборов

Европа 12 июля 2020 02:52 (UTC+04:00)
В Польше пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов проходит в воскресенье в Польше, за президентское кресло борются действующий глава государства Анджей Дуда и представитель оппозиционной "Гражданской коалиции", президент (градоначальник) Варшавы Рафал Тшасковский, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре президентских выборов смогут принять участие 29,9 млн человек, имеющих право голоса, из них 519,5 тыс. будут голосовать за границей.

Граждане Польши смогут отдать голоса на 27,2 тыс. избирательных участков, которые будут работать как в стране, так и за границей. В Польше они откроются в семь утра местного времени и закроются в 21:00.

По словам председателя избиркома Сильвестера Марциняка, ожидается, что окончательные результаты второго тура станут известны во вторник в 23:00 местного времени (00:00 мск в среду).

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