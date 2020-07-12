Число заразившихся COVID-19 на Украине превалило за 53 тысячи
За сутки на Украине выявлено 700 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевшихв стране превысило 53 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Таким образом, в настоящее время в стране остаются заражены более 26 тыс. человек.
Согласно официальным данным, за 24 часа выздоровели 457 ранее заболевших (всего 26 тыс. человек), а умерли 11 пациентов (всего — 1 383).
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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