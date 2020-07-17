Власти Франции учтут интересы профсоюзов в новом проекте пенсионной реформы

Власти Франции намерены представить измененный проект пенсионной реформы, учитывающий требования профсоюзов. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему привержены обещанию президента Эмманюэля Макрона ввести новую универсальную систему пенсий", - отметил он. Премьер добавил, что власти Франции применят "новый подход к проведению этой реформы", который "будет более справедливым" в том числе в плане финансовой составляющей. По его словам, консультации по этому вопросу будут идти "в ближайшие месяцы".

В середине марта Макрон во время телевизионного обращения к нации заявил, что на период пандемии коронавируса власти приостанавливают реформы, находившиеся в тот момент на разной стадии реализации. В их числе была и пенсионная реформа, ставшая причиной серии забастовок, начавшихся в декабре 2019 года по инициативе профсоюзов. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы выражают недовольство намерением властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий трудящихся.

2 июля президент Франции в интервью региональным СМИ заявил, что власти не откажутся от пенсионной реформы, но допускают ее изменение в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.