Председатель ОБСЕ поручил финке Тууле Юрьёля с 19 июля исполнять функции генсека

Албанское председательство в ОБСЕ поручило заместителю руководителя секретариата ОБСЕ, представительнице Финляндии Тууле Юрьёля исполнять основные функции генерального секретаря ОБСЕ с 19 июля 2020 года до назначения нового генсека этой международной организации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в ночь на субботу председательство Албании в ОБСЕ.

Кроме того, определены временные руководители бюро трех важнейших исполнительных структур ОБСЕ на переходный период: первый заместитель директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Катаржина Гардапхадзе будет обеспечивать непрерывное выполнение мандата БДИПЧ до назначения директора бюро, директор Управления верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристоф Камп обеспечит работу этого управления до назначения верховного комиссара, директор Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Юрген Хайссель обеспечит работу этого бюро до назначения представителя по вопросам СМИ.

Албанское председательство в условиях отсутствия консенсуса 57 государств ОБСЕ по вопросу продления на новый трехлетний срок мандатов генерального секретаря Томаса Гремингера и трех руководителей исполнительных структур, чьи полномочия истекают 18 июля, проинформировало государства ОБСЕ о том, что действующий председатель организации, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама принял меры для обеспечения непрерывной работы, управления финансовыми и материальными ресурсами ОБСЕ.

"В свете этого развития событий я хотел бы сообщить вам, что в качестве необходимой меры по исправлению положения действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Эди Рама в рамках его ответственности за исполнительные функции и координацию текущей деятельности ОБСЕ в порядке исключения уполномочил посла Туулу Юрьёля, директора центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов и заместителя руководителя секретариата ОБСЕ, исполнять основные функции генерального секретаря ОБСЕ с 19 июля 2020 года до назначения генерального секретаря ОБСЕ", - говорится в письме председателя постоянного совета ОБСЕ и постоянного представителя Албании при ОБСЕ Игла Хасани.

Действующий председатель ОБСЕ выразил поддержку работе старших должностных лиц трех исполнительных институтов ОБСЕ - Гардапхадзе, Кампу и Хайсселю.

Вакансии генсека и глав институтов ОБСЕ

Представитель председательства Албании сообщил корреспонденту ТАСС 16 июля, что страны ОБСЕ не смогли прийти к консенсусу по вопросу временного продления полномочий действующих руководителей исполнительных структур, после того как на минувшей неделе провалилось пакетное продление четырех мандатов на новый трехлетний срок. В соответствии с этим положением дел после 18 июля ОБСЕ продолжит работу без генерального секретаря Томаса Гремингера, директора БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, верховного комиссара по делам национальных меньшинств Ламберто Занньера, представителя по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Представители стран ОБСЕ 10 июля не смогли достичь консенсуса по вопросу переназначения на новый трехлетний срок четырех руководителей исполнительных структур организации. В этой связи албанская сторона запустила процедуру отбора новых кандидатов на эти должности. Странам ОБСЕ рекомендовано предложить кандидатов к 18 сентября 2020 года, чтобы они могли быть утверждены на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ (СМИД) в декабре в Тиране.

По информации корреспондента ТАСС, предложение албанского председательства на заседании подготовительного комитета постоянного совета ОБСЕ о пакетном (одновременном) продлении мандатов Гремингера, Гисладоттир, Занньера и Дезира не получило поддержки из-за позиции отдельных государств. Против продления мандата Дезира выступил Азербайджан, против продления мандата Гисладоттир - Таджикистан и Турция. В результате этого группа западных стран во главе с Францией и Канадой в ответ на блокировку продления мандатов Дезира и Гисладоттир наложила вето на продление мандатов Гремингера и Занньера. В конечном итоге все четыре мандата руководителей были заблокированы.

Реакция генсека ОБСЕ

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил в обращении к сотрудникам секретариата организации, что сожалеет об отсутствии консенсуса и расстроен тем, что его мандат не был продлен. По его словам, отсутствие согласия между странами ОБСЕ по вопросу продления мандатов стало примером падения доверия к международным организациям и обострения противоположных позиций государств. Гремингер также указал, что ОБСЕ за время его работы окрепла и работа международной организации остается актуальной для решения проблем в области безопасности.