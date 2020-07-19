Лидер Каталонии поручил изучить возможность подачи иска против Хуана Карлоса I

Глава правительства Каталонии Ким Торра поручил изучить возможность представления иска против заслуженного короля Испании Хуана Карлоса I, отрекшегося от престола в 2014 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета La Vanguardia.

По ее информации, Торра хочет подать иск против экс-главы государства, предпринимателя Коринны Ларсен и всех, кто так или иначе причастен к "коррупционным действиям". Это решение последовало после появившихся в последние недели в СМИ сведений, связанных с расследованиями в Испании и Швейцарии в отношении Хуана Карлоса I. Часть из них основана на утверждениях Ларсен, которая могла быть бывшей любовницей экс-главы государства. Так, в ходе показаний в прокуратуре Женевы в 2018 году она заверяла, что Хуан Карлос I перевел ей около €65 млн в 2012 году "из благодарности и любви".

В Испании ведется расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка - Медина. По утверждению Ларсен, бывший глава государства мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка - Медина достался консорциуму испанских компаний.

В марте этого года король Испании Филипп VI решил официально отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил около €65 млн от Саудовской Аравии. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средства из бюджета королевского двора. Это заявление последовало после того, как в СМИ появились сведения о том, что Филипп VI может являться бенефициаром офшорного фонда, созданного в 2008 году в Панаме и связанного с его отцом.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 годы. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI.