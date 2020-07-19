Во Франции с 20 июля штраф за отсутствие маски в общественных местах составит €135

Европа 19 июля 2020 19:23 (UTC+04:00)
Во Франции с 20 июля штраф за отсутствие маски в общественных местах составит €135

Власти Франции с 20 июля введут штраф в размере €135 за отсутствие маски в закрытых общественных пространствах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, во вторник министр здравоохранения страны Оливье Веран представит точный список общественных мест, где вводится обязательное ношение маски. По информации издания, специалисты Минздрава предложили распространить это правило на торговые центры, закрытые рынки, музеи, банки, парковки закрытого типа. При этом аналогичный штраф уже действует для пассажиров общественного транспорта, не имеющих при себе маску. В других случаях ношение маски носит в настоящий момент рекомендательный характер.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Сенате, заявил, что с начала следующей недели на всей территории страны вводится обязательное ношение масок в общественных местах закрытого типа. После публикации соответствующего декрета в общественных помещениях будут проходить необъявленные проверки.

В последние дни на западе страны наблюдается резкое увеличение числа заболевших COVID-19, существует большое число очагов заболевания. Одновременно статистика начинает ухудшаться и в столичном регионе Иль-де-Франс, который включает в себя Париж и окружающие его департаменты. Растет число обращений с симптомами коронавируса в скорую помощь, а также увеличивается число госпитализированных.

14 июля во время интервью по случаю национального праздника Франции президент республики Эмманюэль Макрон заявил, что в стране наблюдаются признаки возвращения коронавируса, но власти, по его словам, подготовились к возможной второй волне эпидемии.

Согласно последним данным Минздрава Франции, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано около 174 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 105 тыс. инфицированных были госпитализированы, более 30 тыс. пациентов умерли.

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