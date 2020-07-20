Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Европа 20 июля 2020 05:17 (UTC+04:00)
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. Об этом в воскресенье сообщили в прокуратуре города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В прокуратуре подтвердили, что мужчина на добровольных началах помогал епархии, и подчеркнули, что задержанный ответил на вопросы следователей, после чего было принято решение отпустить его из-под стражи. Никаких обвинений против него по итогам допроса выдвинуто не было.

Прибывшие в субботу на место пожара следователи обратили внимание на наличие сразу трех очагов возгорания и в качестве основной версии назвали умышленный поджог. При этом следов взлома дверей собора обнаружено не было.

Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул в субботу утром. Более 100 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры. Тем не менее, им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять под контроль распространение огня удалось только спустя три часа после возгорания. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

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