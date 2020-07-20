Лидеры Евросоюза вновь не смогли согласовать фонд восстановления экономики
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам третьего дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили в Совете ЕС, встреча возобновится в понедельник.
"На четвертый день работы саммита председатель [Евросовета Шарль Мишель] завершил пленарное заседание. 27 стран-членов вновь соберутся позже сегодня в 14:00", - сказали в Совете ЕС.
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