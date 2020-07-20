В Италии предлагают дезинфицировать помещения ультрафиолетовыми лампами

Ультрафиолетовое излучение даже в небольших дозах в состоянии разрушать коронавирус. Группа итальянских ученых во главе с профессором иммунологии Миланского университета Марио Клеричи пришла к выводу, что степень распространения вируса напрямую зависит от интенсивности ультрафиолета длинноволнового и средневолнового диапазона (UVA, UVB), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Исследователи, среди которых были астрофизики, протестировали солнечную радиацию в 260 странах с середины января до конца мая. В итоге они выяснили, что в местах с меньшим уровнем ультрафиолетового излучения наблюдается большее число инфицированных. В частности, этим Клеричи склонен объяснять снижение темпов распространения коронавируса в Италии с наступлением летнего периода.

В ходе тестов воздействию прямых лучей подверглись материалы, взятые у пациентов с коронавирусом. Результат был таким: разрушение на 99,9%. Это позволило ученым утверждать, что с помощью ультрафиолетовых ламп можно дезинфицировать закрытые помещения для профилактики распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания.

"Подобные лампы позволяют осуществлять дезинфекцию при минимальном ультрафиолетовом излучении и в кратчайшие сроки. Такой метод мог бы применяться в кинотеатрах, офисах, магазинах и в школах", - сказал профессор. Однако врачи не рекомендуют допускать воздействия ультрафиолета на открытые участки кожи, поскольку можно получить ожог или повредить зрение.

Число инфицированных в Италии с начала пандемии достигло почти 245 тыс, из которых более 35 тыс. умерло, 197 тыс. вылечилось. После введения ограничительных мер, действовавших более двух месяцев - в марте, апреле и начале мая, распространение коронавируса удалось взять под контроль. Суточный прирост новых случаев заражения сохраняется на уровне 200. В стране продолжают действовать строгие правила, включающие ношение защитных масок, гигиену рук, социальное дистанцирование.