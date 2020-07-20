Саммит ЕС подготовил компромиссный проект фонда восстановления после пандемии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель направил всем лидерам стран Евросоюза финальные компромиссные предложения по созданию фонда восстановления экономики ЕС после пандемии и выразил уверенность, что саммит достигнет соглашения. Об этом Мишель заявил, выйдя к журналистам в понедельник по завершении двусторонних консультацией перед пленарной сессией четвертого дня саммита ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сейчас направлю всем лидерам свои новые предложения, которые стали результатом наших интенсивных консультаций. Нам предстоят тяжелые переговоры, но я убежден, что соглашение возможно", - заявил он. Мишель не раскрыл деталей этих предложений, которые еще должны быть единогласно утверждены всеми странами на пленарном заседании саммита.