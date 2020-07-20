Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-2019 победителем
Экономика Германии станет сильнее и будет процветать после пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, Берлин в борьбе с пандемией продемонстрировал свои сильные стороны. Среди них эффективные решения правительства, низкая долговая нагрузка, а также хорошая деловая репутация, которая защищает немецкий экспорт на фоне сокращения мировой торговли.
Помимо этого, Германия вступила в пандемию с профицитом бюджета, что позволяет поддерживать граждан прямыми выплатами, уменьшением налогов и кредитами для бизнеса.
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Граждане пишут Президенту: Гордимся, что у нас есть такой Верховный главнокомандующий, как Вы, сильная регулярная армия
Очередная серия шоу злословия т.н. "Национального совета" - оскорблениями никого не обделили (ВИДЕО)
После акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксировано серьезного роста числа заражений - минздрав
ГЭЦ Азербайджана: До сих пор на экзаменах не зафиксированы какие либо негативные случаи или инфицирование вирусом
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: “Долг каждого из нас – защищать интересы Азербайджана. И не только на поле боя, но и находясь перед монитором компьютера”(ФОТО)
Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме
В Товузе будет оценен ущерб, нанесенный гражданскому населению, государственной собственности и инфраструктурным объектам - Распоряжение
Али Керимли и его окружение не бросают свои гнусные делишки даже в деликатный для народа момент (ФОТО)