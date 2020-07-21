Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по восстановлению экономики

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях саммита в Брюсселе, работа которого затянулась почти на пять дней, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сделка есть!" - написал он в своем Twitter.

"Исторический день для Европы!" - написал в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1, 074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд.

"Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики. Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой", - заявил на итоговой пресс-конференции Мишель.

Климатические задачи

Впервые в истории Евросоюза многолетний бюджет сообщества привязан к климатическим задачам, заявил Шарль Мишель.

"Впервые в истории происходит так, что бюджет напрямую привязан к задачам по климату", - сказал он, подчеркнув, что "достигнутое соглашение - это намного больше, чем деньги". "Это про рабочие места, здоровье и благополучие европейцев", - добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила в свою очередь, что "восстановление ЕС будет "зеленым". "Бюджет покроет "Зеленую сделку" (Еврокомиссии по переходу на экологичную экономику - прим. ТАСС). Мы инвестируем в будущее Евросоюза. У Европы теперь есть шанс выйти из кризиса сильнее, чем раньше", - сказала она.

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить целый ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Они будут в том числе направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века.