Меркель заявила, что довольна итогами саммита ЕС, считает это "хорошим сигналом"

ЕС по итогам почти пятидневного саммита, на котором удалось достичь согласия по бюджету и фонду восстановления, показал свою способность "идти необычными путями" и достигать компромисса. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на итоговой пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы пришли к хорошему завершению", - сказала она. "Это хороший сигнал за пределы Европы", - добавила канцлер.

Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.