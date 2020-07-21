Меркель заявила, что довольна итогами саммита ЕС, считает это "хорошим сигналом"
ЕС по итогам почти пятидневного саммита, на котором удалось достичь согласия по бюджету и фонду восстановления, показал свою способность "идти необычными путями" и достигать компромисса. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на итоговой пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы пришли к хорошему завершению", - сказала она. "Это хороший сигнал за пределы Европы", - добавила канцлер.
Финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза составляет €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 годы, объем внебюджетного фонда восстановления экономики ЕС остался на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.
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