Глава Евросовета назвал решающий критерий распределения бюджета ЕС

Европа 21 июля 2020 09:35 (UTC+04:00)
Глава Евросовета назвал решающий критерий распределения бюджета ЕС

Соблюдение странами Евросоюза принципа верховенства права впервые становится решающим критерием распределения бюджетных расходов между странами Евросообщества. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам почти 5-дневного саммита ЕС в Брюсселе во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Впервые в истории соблюдение верховенства закона - решающий критерий распределения бюджетных расходов", - сказал он.

Теперь объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС напрямую связаны с соблюдением страной основных принципов демократии. При этом в первоначальном варианте итогового документа предполагалось автоматическое сокращение выплат стране, которую Еврокомиссия уличит в несоблюдении европейских ценностей. Однако по предложению председателя Евросовета Шарля Мишеля механизм надзора за его соблюдением радикально смягчен - этот вопрос будет обсуждаться на саммитах ЕС.

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