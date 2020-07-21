Испания получит €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС после пандемии

Испания получит около €140 млрд из фонда восстановления экономики ЕС объемом €750 млрд. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правительства королевства по итогам саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время переговоров правительство Испании смогло получить примерно €140 млрд в течение следующих шести лет: более 11% ВВП нашей страны, - уточняется в коммюнике. - €72,7 млрд будут [выделены в виде] грантов (безвозмездная помощь)".

"Это великое соглашение для Европы и для Испании, - сказал премьер королевства Педро Санчес. - Не сомневайтесь, сегодня была написана одна из самых ярких страниц в истории Евросоюза". Глава кабмина также сравнил достигнутое соглашение по фонду восстановления с "планом Маршалла, который призван дать решительный на кризис", вызванный пандемией.

Во вторник было объявлено, что главы государств и правительств ЕС достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021 - 2027 годы на €1 074,3 млрд и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Работа саммита затянулась почти на пять дней.