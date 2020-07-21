Италия получит из фонда восстановления экономики ЕС почти €209 млрд

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал достижение соглашения по Фонду восстановления экономики стран ЕС после пандемии коронавируса историческим моментом для Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это исторический момент для Европы и Италии. Мы удовлетворены, потому что одобрили амбициозный и соответствующей масштабу кризиса план восстановления", - заявил Конте во вторник по завершении саммита ЕС.

"Италия получит 28% из фонда восстановления экономики, <...> €81 млрд в форме субсидий, а также в форме займа, размер которого достигает €127 млрд". Как он уточнил, всего в рамках одобренного пакета Италия, таким образом, получит почти €209 млрд.

Главы государств и правительств стран ЕС в ходе самого длинного в истории сообщества саммита смогли прийти к согласию и одобрили финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза в размере €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.

Именно последний вопрос, который был приоритетным для Италии, одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы, стал камнем преткновения для Рима и ряда северных стран во главе с Нидерландами. Как стало известно из источников в итальянской делегации, последнее столкновение между Конте и премьером Нидерландов Марком Рютте произошло минувшей ночью по вопросу управления распределением и контроля над этим фондом.