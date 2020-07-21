В Испании число выявляемых случаев коронавируса выросло на 400% после отмены карантина

По меньшей мере 18 564 случая заражения новым коронавирусом выявлены в Испании за месяц, прошедший с момента завершения действия режима повышенной готовности в стране. Об этом сообщило во вторник агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, за это время число еженедельно выявляемых случаев выросло почти на 400% по сравнению с показателем, который предшествовал отмене ограничительного режима в Испании. С 21 июня 99 человек умерли из-за коронавируса, более 1,1 тыс. были госпитализированы. В настоящий момент в стране остаются активными свыше 200 локальных вспышек заболевания. 21 июня Минздрав уведомил о 141 новом инфицированном, а 20 июля власти королевства сообщили о 685 выявленных за сутки заболевших.

С начала распространения инфекции в стране зафиксировано почти 265 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в Испании ввели режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Уровень заражения коронавирусом в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.