Лондонский Тауэр впервые за 500 лет увольняет стражей из-за финансовых проблем

Лондонский Тауэр в первый раз за более чем 500 лет решил уволить часть своих стражей (бифитеров) в связи с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Согласно заявлению организации Historic Royal Palaces (HRP), управляющей этой исторической крепостью на северном берегу Темзы, из-за отсутствия средств у нее нет иного выхода, кроме как сократить штат, насчитывающий 37 стражей. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета Evening Standard.

Им предложено уволиться по сокращению с получением выходного пособия, двое бифитеров уже подали заявления об уходе. Предыдущее сокращение в Тауэре, по данным издания, было отмечено в 1485 году при правлении первого короля из династии Тюдоров - Генриха VII (1457-1509). "Закрытие достопримечательностей для туристов почти на четыре месяца нанесло сокрушительный удар по нашим финансам, и у нас просто нет другого выбора, кроме как снизить наши расходы на заработную плату", - признал исполнительный директор HRP Джон Барнс.

На протяжении веков стражи следили за заключенными и охраняли драгоценности и регалии королевской семьи. Однако по прошествии времени их обязанности стали чисто церемониальными. Они, в частности, выполняют функции экскурсоводов.

Тауэр вновь открылся для посетителей 10 июля, но с учетом социального дистанцирования и других правил безопасности крепость ежедневно посещают менее тысячи гостей.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, прежде всего по числу летальных исходов. По сведениям Минздрава, в королевстве заразились свыше 295 тыс. человек, из которых более 45 тыс. умерли.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов. 4 июля стартовал третий, самый масштабный этап снятия карантина: принимать посетителей начали рестораны, кафе и пабы, возобновили работу парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи. С 13 июля в стране заработали салоны красоты, а с 25 июля заработают фитнес-клубы и бассейны.