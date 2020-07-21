Власти Британии хотят взять под контроль рекламу криптовалюты для розничных инвесторов

Правительство Великобритании планирует взять под контроль размещение рекламы криптовалюты, адресованной розничным инвесторам. Соответствующие консультации на этой неделе начало британское министерство финансов, передает Trend со ссылкой на Прайм.

По мнению ведомства, реклама криптовалюты, которая в настоящее время не регулируется, может нести в себе риски для потенциальных инвесторов из-за непрозрачности информации о финансовом продукте.

"Продвижение крипто-активов в настоящее время не регулируется, но их распространение и тот факт, что они часто ориентированы на розничных инвесторов, подчеркивают важность того, чтобы рекламные акции были открыты в отношении рисков", — говорится в сообщении минфина.

Минфин предлагает наделить соответствующими полномочиями управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Авторизованные компании, занимающиеся продвижением рекламы финансовых продуктов и услуг должны будут получить разрешение от FCA на размещение рекламы криптовалюты.

Ожидается, что консультации с заинтересованными ведомствами и участниками рынка будут проходить с 20 июля до 25 октября.