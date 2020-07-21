Джонсон и Помпео высказались за заключение торгового соглашения между Британией и США

Великобритания и Соединенные Штаты подтвердили решимость добиться заключения взаимовыгодного соглашения о свободной торговле. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его переговоров в Лондоне с госсекретарем США Майклом Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр и госсекретарь сделали акцент на их намерении согласовать прочное соглашение о свободной торговле между Великобританией и США, которое принесет выгоду экономикам обеих стран", - заявил представитель Джонсона.

В настоящий момент между Лондоном и Вашингтоном ведутся переговоры о заключении подобного соглашения. Они начались вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло для нее возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($157 млрд по текущему курсу), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($99 млрд).